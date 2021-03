Dopo la lettera della Roma indirizzata alla Lega per protestare sullo slittamento di Juve-Napoli, Paolo Di Canio ha commentato: "Cavilli, cavillini e cavilletti... solo in Italia - dice l'ex attaccante negli studi di Sky - Se si è decisa una data, se non subentrano cose incredibili non si cambia. La Roma ha tutte le ragioni di lamentarsi, perché ci si gioca veramente un futuro importante. Una posizione o l'altra in classifica fa la differenza. Solo in Italia succedono dei casi come quelli di Juve-Napoli o di Lazio-Torino, non è possibile!".