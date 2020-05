2









Paolo Di Canio ha parlato della possibile situazione della Juventus qualora dovesse ripartire il campionato. Ecco le sue parole a Sky Sport: "La Juventus è abituata a portare a casa il risultato, anche in situazioni difficili. Certo, questa è stata così straordinaria che non ha paragoni, ma se si vede come ha parlato Matuidi della gestione della società della sua positività, si vede il buon lavoro fatto. Restano i problemi che c'erano prima dello stop, il mancato supporto del centrocampo e un attacco che fa fatica a segnare".



CENTROCAMPO - ​"Nel piattume del centrocampo della Juventus, Ramsey è l'unico che fa movimento. E' stato così anche contro il Lione, che ha creato due occasioni, malgrado la partita fosse piatta. La Juve in mezzo ha poche idee e nel confronto con Rabiot scelgo Ramsey, non è un fenomeno, ma crea gioco. Sapete quanti gol ha fatto Rabiot in 23 presenze? Zero. Sapete quanti tiri in porta ha fatto? Zero. Io avrei tirato anche da centrocampo".