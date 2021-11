L'ex attaccante Paoloha parlato a Sky Sport del difficile momento della, analizzando in particolare la situazione del centrocampo. "Presi individualmente i giocatori del reparto potrebbero essere funzionali in altre squadre, anche le prime in classifica, ma qualcuno è stato sopravvalutato", le sue dichiarazioni. "Togliamoche è arrivato da poco.gioca e non gioca, si fa male spesso: è un metronomo, cerca di dettare i tempi ma è sempre piatto, non c'è fantasia.è da anni lì, ma non è un regista che fa girare la squadra: agli alboridisse che gioca troppo orizzontale e piatto, non rischia la palla verticale e non ha gol.ha segnato con il Verona.è adattato, ha fatto qualche gol, ma sempre pochi per uno che aiuta dal centrocampo in su. È uno che lega il gioco, non ha gol né assist. Nessuno di questi giocatori va bene, a parte Locatelli che ha tempi, inserimenti e ha fatto qualche gol, ma non è così bravo ad organizzare una manovra che non sia solo pulita e scontata. Sarebbe necessario uno comeche servasulla trequarti".