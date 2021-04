2









Paolo Di Canio infuocato. Dagli studi di Sky Calcio Club, è intervenuto per parlare della Juventus, partendo da Andrea Pirlo e del rendimento bianconero: "State dicendo due cose giuste, ma gravissime. Approcci spesso sbagliati e scarsa identità, non va bene. I 13 punti di distacco dall'Inter non sono solo i 13 punti, ma come stanno arrivando. Con non prestazioni. La Juve è soddisfatta? Solo per capire, trova qualcosa di positivo?



ROSA DA ALTI VALORI? - E poi ancora: "Però vado al manicomio. L'anno scorso sentivo parlare di Rabiot come tecnico, forte e poi... Se Lukaku è il panterone moscione per me, lui è il giraffone moscione. E' un metro e 91 perde i contrasti con giocatori di un metro e 28".