Paolo Di Canio, a Sky Sport, ha parlato così di Haaland al Manchester City: "Nel gioco di Guardiola ti inserisci sempre bene ma come caratteristiche della manovra e come fase di possesso, questa pazienza di aspettare il momento giusto non la vedo. Haaland potrebbe essere l'alternativa per riempire l'area, per ripartire in contropiede: manca un giocatore così prestante e fisico, però il Bayern sarebbe più adatto alle sue caratteristiche con Gnabry e Sané sugli esterni. E' un mix perfetto per le sue caratteristiche. Però... Fa al caso anche del City e credo che Guardiola gli riempirebbe il bagaglio con più conoscenze".