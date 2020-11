Paolo Di Canio ha commentato l'inizio di stagione della Juve di Pirlo: "E' difficile giudicare Andrea, vuole fare un calcio bello e di possesso e per questo all'inizio è più complicato trovare continuità - ha detto a Sky Sport - A Sarri imputavamo che la squadra aspettava il pallone tra i piedi, questa Juve invece mi sembra si muova troppo. L'allenatore cerca dinamicità, ma a centrocampo ci sono giocatori alti e macchinosi che non riescono a velocizzare il gioco, così come succedeva già un anno fa. Se hai Bentacur e Rabiot insieme, ad esempio, hanno difficoltà nella rapidità dei movimenti. Chiellini e Bonucci sono atleti fantastici, ma se li fai correre indietro 15 volte anziché 4/5 puoi andare in difficoltà. Gli ultimi due risultati però fanno bene, anche se le squadre non erano irresistibili".