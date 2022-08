Intervistato da Tuttosport, Paoloha detto la sua anche sulle ambizioni dellaper la prossima stagione. Ecco il suo pensiero: "Se è da? In questo momento no. La Juve ha problemi strutturali da due anni e non li ha risolti.era un’occasione da svincolato, ma viene da due anni e mezzo brutti e non lo dico di certo io. Dopo il Mondiale vinto da leader, si è perso. Però, come per Lukaku, se ha entusiasmo e voglia, in Italia può spostare gli equilibri. Certo, ora ha da gestire questo infortunio, non sorprendente studiando le sue ultime stagioni, e vedremo se tornerà il Pogba incisivo per 90 minuti o solo per alcuni tratti della partita. Per il resto osservo:è un giocatore meraviglioso, ma ha 34 anni e un Mondiale alle porte;deve recuperare,fatica, dietro sono andati via De Ligt e Chiellini e non penso basti il solo, grande marcatore, da vedere in una linea a quattro, così come a sinistra manca un terzino sinistro all’altezza e non da ora. Serve un centrocampista, vedremo sesarà una soluzione.? Bravo, ma non è un terzino da difesa a quattro. Per me la Juve attuale non è da prime posizioni".