Paolonon è convinto. L'opinionista ex Juve a Sky parla così del rinnovo di: "​I soldi non sono miei. Nessuno ha dubbi, quando fa delle giocate ridiamo e speriamo resti alla Juve tutta la vita. Però, lo volevano dare via due anni fa a cuor leggero, oggi lo tengono per necessità, perché è il giocatore più qualitativo, che accende i sogni anche dei bambini. Ma se hai infortuni così, ripetuti, a questa età, vuol dire che hai delle problematiche, non è qualcosa di occasionale.E questi costi di rinnovo, per quattro anni, non so se lo farei, io non sono dentro, ma mi sembra il ripetere di vecchi errori. Ancora? Se uno fa un'attenta valutazione su quello che deve spendere, 60 milioni in quattro anni, non li spenderei".