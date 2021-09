Paolodagli studi di Sky Calcio Club parla così del momento della Juventus: "Cosa c'è di diverso? Aveva dei colossi molto più giovani, era fresca, aveva talento e anche meno avversari. Se adesso mi domandi cos'è la Juventus io non lo so, è questo il problema. Senza centrocampo sicuramente soffre tutta la squadra. Lì Locatelli c'è ed è un talento, ma deve crescere. E i due dietro non possono bastare: centrocampo e attacco hanno bisogno di un leader, almeno caratteriale. Per Allegri sarà difficile. Lui è bravo e ci può riuscire a far risalire questa squadra, ma non so fino a che punto.