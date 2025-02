Di Canio dopo PSV-Juventus: 'Lezione di calcio, Thiago Motta in confusione, non me lo spiego'

AFP or licensors

Arrivano i commenti dopo PSV-Juventus e non possono che essere critici con i bianconeri vista la prestazione offerta in Olanda e l'eliminazione netta, più di quanto dica il punteggio complessivo tra andata e ritorno. Paolo Di Canio, ex attaccante e opinionista di Sky Sport, ha espresso un giudizio duro sulla squadra di Thiago Motta e lo stesso tecnico: "Gli olandesi hanno dominato e meritato il passaggio del turno.stava facendo dei cambi e poi ha cambiato idea dopo il gol dell’1-1. Stasera il PSV poteva fare 5-6 gol alla Juve". QUI le parole di Del Piero.

I commenti dopo PSV-Juventus; le parole di Di Canio

Sul terzo goal preso, Di Canio si è espresso così: "Una punizione da lontano, con 45 metri di calcio, tutti gli avversari marcati dentro l'area, con sull'esterno un giocatore completamente libero che la stoppa, la sposta e la crossa in mezzo senza problemi. Poi lì, con 5 giocatori davanti al proprio portiere... Ribattutina di Di Gregorio e il giocatore del PSV che lì da solo di piatto segna il gol vittoria.In generale però come sottolineato dall'ex giocatore: "La pecca poi è che la Juventus nel secondo tempo non è riuscita a creare niente, non ho visto neanche una ripartenza. E poi gli errori di gestione: qui dal mio punto di vista non c'è spiegazione. La squadra a centrocampo era in difficoltà,. E lì secondo me doveva fare i cambi per tenere alta l'intensità. Invece ha aspettato di subire un altro gol per mettere dentro tre giocatori. Questo non me lo spiego".Anche Claudioa Prime Video ha analizzato la sconfitta della Juventus: "Mi sta bene che l’avversario abbia dato di più, ma quando parlo di crescita mi riferisco a questo: quando nel secondo tempo, ti accorgi che che non hai più la gamba per andare a fare male, la crescita è anche capire che partita devo giocare. Gioco una partita diversa. So che non posso fare male e quindi raggiungo il pareggio e poi devo fare attenzione a ogni minimo particolare. Se Di Gregorio è stato il migliore in campo, c’è il merito del PSV, ma c’è anche il demerito della Juve".