Paolo Di Canio a Sky Sport ha raccontato un aneddoto legato ad Alessandro Del Piero e il suo arrivo alla Juventus: "Alex arrivò in ritiro con una capoccia di cui io e Vialli, già stempiati, eravamo un po' gelosi! Glieli avremmo voluti rasare... Lo guardavo e dicevo 'Guarda com'è bravo, timido, educato e bello... e quando prendeva il pallone dribblava tutti, io allora dissi che questo era un fenomeno e che per me era meglio andar via (ride, ndr). Lui è rimasto ed è stata la fortuna della Juve'".



BONIPERTI - Battute su Del Piero a parte, Di Canio ha raccontato anche Giampiero Boniperti: "Con lui ho capito la Juventus. Persona affabile, un signore, elegante... e rigoroso al massimo! Battiamo il Paris Saint-Germain fuori casa e ci qualifichiamo per la finale di Coppa Uefa, festeggiamo la sera e il giorno dopo prendiamo l'aereo per tornare a Torino. Tutti abbottonati in giacca e cravatta, una volta a Caselle allento appena appena il nodo della cravatta, giusto il primo bottone e nulla più. Ebbene, a fine mese arriva allo stipendio e vedo che mi sono arrivati 5 milioni di lire in meno. Chiamo la segretaria e lei risponde che era una multa e mi dice che devo parlare col presidente. Io vado allora a chiedere a Boniperti e lui mi spiega: 'Signor Di Canio, lei aveva la cravatta slacciata all'arrivo all'aeroporto'. Da quel giorno non me la slaccio più! E un'altra volta presi la multa per essere rientrato in casa alle dieci di sera".