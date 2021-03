Negli studi di Sky Sport Paolo Di Canio ha parlato di Antonio Conte, spiegando che il vantaggio dell'Inter rispetto alle inseguitrici: "Conoscendolo, sente che la squadra ha il controllo e la forza; e lui progetta. Da qualcosa di negativo come l'eliminazione dalla Champions League può nascere un lavoro settimanale che le altre squadre non possono avere perché impegnate in Europa: la Juve giocherà almeno una partita, la gara di ritorno col Porto, il Milan ha due partite contro il Manchester United che porteranno via energie importanti a livello psichico e fisico".