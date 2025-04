Getty Images

Di Canio certo: 'Tonali vuole fortemente tornare in Italia'

6 minuti fa

1

Nelle ultime ore si sta parlando molto di un possibile interesse della Juventus per il centrocampista classe 2000 oggi in forza al Newcastle Sandro Tonali. Juventus ma non solo in corsa per il giocatore in estate. Ai microfoni di SkySport a parlarne è stato Paolo Di Canio. Le sue parole:



TONALI- "Per l’Inter il giocatore ideale si chiama Sandro Tonali anche se so che è irrealistico. Vuole fortemente tornare in Italia".