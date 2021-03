Paolo Di Canio e la bordata alla Juve: "Con tutto il rispetto, Cristiano Ronaldo al Real Madrid aveva giocatori che davano del tu alla palla. Nella Juve degli ultimi anni c'è qualcuno che dà del voi al pallone, neanche del lei. In Spagna aveva Marcelo terzino sinistro che attirava due giocatori, per esempio - ha detto a Sky - E ancora Benzema, Kroos, Modric, Isco... tutti campioni sui quali gli avversari raddoppiavano la marcatura. Non come alla Juve dove solo lui ha il raddoppio e gli altri non hanno paura di giocare uno contro uno con il Bentancur di turno".