Paolo Di Canio, ex attaccante, tra le altre anche della Juve, parla a Sky Sport di Adrien Rabiot: “Non mi fa impazzire Rabiot, soprattutto per quello che vuole la Juve. E’ comunque migliorato, qualche volta si sta staccando senza palla, è migliorato in qualcosina e il gol col Milan è stato importante. Rimane un giocatore che lega il gioco, ma non fatica. Può migliorare, ma la Juve ha bisogno di giocatori che devono migliorare? La Juve deve prendere giocatori funzionali, già pronti”.