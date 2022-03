Paolo Di Canio torna ancora una volta su Lukaku: "Molto costoso per essere una riserva perché sarebbe riserva per il gioco che fa l'Inter. Gioca con uno di qualità, che fa anche trequarti. Lukaku non è capace a far questo. Inter più insicura? Non è il Liverpool ad aver minato le certezze dell'Inter, sono i 5 minuti col Milan che ribaltano tutto. Vai a +7, ammazzi il Milan e il campionato è finito. A +7 con una partita in meno il campionato è finito. Quei 5 minuti sono stati devastanti, hanno ribaltato tutto".