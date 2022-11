L'ex attaccante della nostra Serie A, Paolo Di Canio, ha rialsciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport, dove ha parlato anche della 'rinascita' della Juve, soffermandosi in particolar modo su Max Allegri.'Si era messo nelle condizioni di fare muro, con quella cantilena infinita della tecnica, delle qualità, e vai all’indietro, e voi parlate… Era diventato un muro stucchevole ma che non risolve nulla. Lui voleva forse dare un messaggio, ma era un modo un po’ altezzoso. Poi, per carità, io magari avrei fatto pure peggio e non sarei stato così pacato… Poi la svolta: un giorno ha detto “giustamente ci hanno massacrato”. Ecco, quel giustamente ha cambiato tutto. Lui si è messo in discussione e ora è tutta un’altra storia. Sono a cinque vittorie di fila, questo conterà pur qualcosa…'.