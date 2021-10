Intervenuto a Sky Calcio Club, Paoloha parlato dell'esclusione di Federico Chiesa dalla formazione titolare della Juventus contro l'Inter: ​"Ad Allegri non è piaciuto l'atteggiamento di Chiesa nelle ultime due partite. Lo ha deluso in questa partita e mezzo e ha preferito Kulusevski, che ha fatto gol contro lo Zenit, dicendogli di mettersi su Brozovic. Chiesa non ha giocato perché non avrebbe fatto il suo compito per poi ripartire".