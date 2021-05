Ieri sera al "Club" di Fabio Caressa su Sky Sport è impazzata la discussione su quali siano i reali problemi della Juventus di Andrea Pirlo. Mentre i discorsi si concentravano su mentalità, allenatore e società, Paolo Di Canio è intervenuto per porre l'accento su un aspetto fondamentale: la rosa. Queste le parole di Di Canio: "Parliamo anche della qualità dei giocatori! Per fare degli esempi, se al posto di Rabiot ci fossero Pogba o Vieira, o al posto di McKennie ci fosse Pulisic, per rimanere in tema di americani..."