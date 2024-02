L'ex giocatore tra le altre di Juventus e Lazio,ha parlato della stagione dei bianconeri e del futuro di Massimiliano Allegri a Sky: "In una Serie A dove ormai più nessuno può permettersi spese pazze, la Juventus ha deciso di puntare sui giovani e questo nuovo corso mi sembra sia stato sposato in pieno dal tecnico, che lo sta portando avanti con i fatti. Si può sostenere che Thiago Motta farebbe giocare meglio questa squadra, ma se a fine stagione Allegri avrà centrato la qualificazione Champions e magari vinto la Coppa Italia, lanciando al contempo qualche giovane come ha già fatto, non vedo perchè non dovrebbe essere confermato anche per l'ultimo anno di contratto".