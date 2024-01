Negli studi di Sky Sport Paoloha detto la sua anche sull'imminente big match tra. Ecco il suo pensiero: "Pareggiare nello scontro diretto con l'Inter? Secondo me la Juve ci metterebbe la firma. Come dice, la Juve deve arrivare in Champions. Però firmerebbe per un pareggio contro l'Inter perché credo sia convinto, e forse anche giustamente, che i nerazzurri avranno due battaglie come la sfida con una squadra rognosissima come l'Atletico Madrid. Poi ci sarà il recupero con l'Atalanta. In tutto questo la Juve spera paradossalmente che l'Inter passi il turno in Champions".