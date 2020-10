La stagione 1990-1991 è passata alla storia juventina dalla parte sbagliata. Era infatti la Juventus allenata da Gigi Maifredi. Un calcio champagne che perse ben presto le sue bollicine per scontrarsi con una dura realtà d'inadeguatezza. Alcuni risultati furono però incoraggianti, come quello della 5^ giornata di campionato, una vittoria per 1-0 in trasferta contro il Lecce allenato da Boniek. A risolverla in mischia nel finale fu un tecnico e dinamico attaccante classe '68, alla sua prima marcatura con la Juve, che sarebbe più avanti divenuto un beniamino in Inghilterra e un capopopolo alla Lazio: Paolo Di Canio.