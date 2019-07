Donato Di Campli, noto agente tra gli altri di Marco Verratti e Riccardo Orsolini, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del mercato estivo del Napoli: "Il Napoli sta iniziando ad operare come la Juventus prendendo giocatori e valutandoli, così si rivendono facendo una plusvalenza. Il Napoli sta preparando il colpo dell'estate, ma Cavani non è fattibile perché lo stipendio del Matador è diventato troppo alto. Credo che il Napoli abbia in testa il giocatore da prendere: Mauro Icardi e De Laurentiis sta aspettando giustamente che il prezzo si abbassi".