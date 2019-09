di Alessio Salerio

L'agente di Riccardo Orsolini e Andrea Favilli, Donato Di Campli, ha parlato ai microfoni de ilBiancoNero.com dei suoi assistiti, entrambi ex Juve. Di seguito, le sue parole.



ORSOLINI - "Riccardo ha talento e sta completando il suo percorso di maturazione, un percorso importante non lo nego, con il Bologna. Va lasciato tranquillo, perché può diventare un giocatore importante".



RITORNO ALLA JUVE - "Orsolini è tutto di proprietà del Bologna. Saputo e Sabatini hanno investito tanto su di lui e non ci sono più discorsi aperti con la Juventus. Non ci pensa".



FAVILLI - "Andrea sta bene, ha superato tutti i problemi fisici ed è pronto. Aspetta solo la sua occasione per dimostrare quanto vale".



PINAMONTI - "Sinceramente non sono d'accordo sul fatto che sia l'alternativa. Non credo che andrà così".