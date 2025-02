Di Biase alla Pergolettese, è UFFICIALE: il comunicato della Juventus

Di Biase alla Pergolettese: il comunicato

Dal sito ufficiale della, l'ufficialità del trasferimento di Gianmarco Di Biase alla Pergolettese.È ufficiale infatti il prestito dell’attaccante classe 2005 al club lombardo, fino al prossimo 30 giugno.L’annata di DI Biase, bianconero dal gennaio del 2023, si concluderà dunque nel girone A di Serie C dopo aver collezionato, con la maglia dell’Under 20, 23 presenze fra campionato e Coppa Italia Primavera, condite da 10 gol e 5 assist, in questa prima parte di stagione.Adesso per DI Biase è pronta una nuova avventura: in bocca al lupo Gianmarco!