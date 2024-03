Intervenuto ai microfoni di Tv Play, l'ex calciatore dell'Inter, Gigi Di Biagio, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul pugno preso da Montero ai tempi in cui i due erano avversari."Se si subisce un fallo e danno la punizione a favore, ma il giocatore che l’ha subito si porta le mani al volto senza aver subito colpi in faccia deve ricevere l’ammonizione. Porto un mio caso specifico, quando presi un cazzotto in faccia da Montero, rimasi in piedi e dovrebbe essere uno spot per tutti i giovani calciatori che stanno crescendo. Nonostante Braschi fosse là a 5 metri e non ho mai capito perché non fece nulla, poi Montero venne comunque squalificato con la prova tv. Però bisogna rimanere in piedi e non simulare se si prende un colpo sul petto e non in faccia".