Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista Gigiha parlato anche di Gianluca, attaccante classe 1999 delaccostato in ottica mercato alla. "E' fortissimo, lo penso da tempo. Credevo in lui al punto da convocarlo molto presto in Under 21. Può diventare un centravanti di grandissimo livello: ha la tecnica di uno di 1,75 e la fisicità di uno di 1,95, attacca la profondità, gioca di sponda, è bravo di destro, sinistro e di testa", le sue dichiarazioni. "Non so perché non abbia ancora fatto il salto di qualità, ma è un professionista esemplare ed è solo questione di tempo. E' sfrontato e spensierato, per me è simile al primo, quello dell'Ajax".