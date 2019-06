A poche ore dalla sfida decisiva tra Belgio e Italia, valida per l'ultima giornata della fase a gironi dell'Europeo Under 21 e vinta dagli azzurrini per 3-1 con uno strepitoso Federico Chiesa, una notizia clamorosa ha scosso il ritiro dell'Italia: Moise Kean e Nicolò Zaniolo sono stati "fatti fuori" da Luigi Di Biagio in vista della partita in programma questa sera a Reggio Emilia. Conciso ma concreto il commento del comissario tecnico degli azzurrini: "Non è successo niente di particolare. Siamo un gruppo e vanno rispettate le regole". In attesa di ulteriori spiegazioni, resta questo primo responso ufficiale.