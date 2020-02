Dopo l'ufficialità dell'esonero di Semplici, la Spal ha affidato la guida tecnica a Gigi di Biagio. L'ex tecnico della nazionale eredità una squadra ultima in classifica e con una situazione molto complessa. Dopo la conferenza stampa di presentazione, la Spal ha ufficializzato tramite il suo sito ufficiale i componenti dello staff che aiuteranno l'ex ct dell'Under 21 in questa nuova avventura. Tra i nomi è presente anche Antonio Chimenti, ex portiere della Juventus dal 2002 al 2006 e poi dal 2008 al 2010.