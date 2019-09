Luigi Di Biagio, ex ct dell'Italia Under 21, critica Federico Bernardeschi. Intervenuto sulle frequenze di Centro Suono Sport, l'ex centrocampista tra le altre dell'Inter ha così parlato dell'esterno bianconero: "Bernardeschi? Qual è il suo ruolo? Mi viene il nervoso perché Federico è veramente un giocatore di altissimo livello, però ha scelto di restare a Torino e giocare un po’ meno. Sono scelte. Io penso che un giovane abbia bisogno di giocare, fare 10-15 partite l’anno non ti fa crescere".



SULLA LOTTA SCUDETTO - "Secondo me la Juventus lo rivincerà, resta la più forte. Non nascondo però che mi piacerebbe lo vincesse l’Inter. Secondo me la classifica finale sarà: Juventus prima, Inter seconda, Napoli terzo e Roma quarta".



SU ZANIOLO E PELLEGRINI - "Vi posso dire che Zaniolo per me è un classico trequartista o mezzala, fatica a fare il quarto, però capisco Fonseca che volendo mettere tutti i giocatori più forti in campo lo adatta a destra. Niccolò lo sto vedendo bene, sta tornando allo stato di forma che aveva un anno fa. Pellegrini per me è il centrocampista più forte d’Italia, nonostante ieri non abbia fatto una grandissima partita".