Luigi Di Biagio ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sul big match di stasera tra Milan e Juventus: “Anche per me Milan-Juve non è decisiva, anche se il Milan vincendo allungherebbe e troverebbe ancora più certezze, mentre perdendo per la Juve si complicherebbe la situazione, perché avrebbe anche molte squadre davanti in classifica. A livello di forma, il Milan sta meglio: ha vinto una partita in cui ha giocato un uno in meno, mentre la Juve è ancora discontinua. Pirlo sta cercando equilibrio, ha dalla sua una grande società e i senatori dello spogliatoio, non è semplice, bisogna avere un po’ di pazienza. Iniziare così non è per niente facile”.