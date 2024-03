L’ex centrocampista dell’Inter, Gigi Di Biagio, ha rilasciato delle dichiarazioni dove ha parlato anche della prestazione della Juve contro l’Atalanta.‘Se la Juventus continuerà a giocare come nelle ultime due partite, vincerà molti incontri da qui alla fine. Chiesa dovrebbe continuare a giocare sull'ala come sta facendo ora, è lì che si comporta meglio. La squadra di Allegri ha giocato molto bene contro l'Atalanta e se continua così, farà un ottimo finale di stagione. Alla Juventus è sempre mancata la profondità e la qualità del centrocampo, e continua a mancare. La storia ci obbliga a non dire certe cose. Non si può dire che l'obiettivo finale è la Champions League. È vero che non potevano competere per lo scudetto ma per un club come la Juventus, entrare in Champions League è l'obiettivo minimo’.