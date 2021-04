A Gazzetta, l'ex commissario tecnico dell'Italia Under 21, Gigi Di Biagio, ha parlato di Antonio Conte: "E a me viene da ridere quando sento certi discorsi. Come fa la squadra col miglior attacco e la seconda miglior difesa a giocare male? Poi capisco che il concetto di bellezza rapportata al calcio può variare da persona a persona", le parole dell'ex giocatore dell'Inter.