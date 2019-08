Luigi Di Biagio, ex c.t. della Nazionale U21 reduce dal rivedibile Europeo casalingo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della su.a esperienza in azzurro. Tra le domande, una in particolare riguardava Moise Kean (e Zaniolo) che il c.t. aveva escluso per la gara con il Belgio per un ritardo nella riunione perpartita.



CONSIGLI - "​Zaniolo e Kean? Non hanno bisogno dei miei consigli, sono intelligenti, sanno quello che devono fare, a volte capita che un allenatore debba riprendere certi giocatori, ma sono consapevoli della loro forza e di quello che devono fare, non hanno bisogno di consigli".