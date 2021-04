2









L'ex ct dell'Under 21 Gigi Di Biagio ha analizzato la crescita di Moise Kean, obiettivo della Juve che ha allenato in Nazionale e che oggi è diventato titolare del Psg: "In bianconero potrebbe tranquillamente giocare insieme a Ronaldo - spiega Di Biagio a La Gazzetta dello Sport - Non è una punta centrale classica, ma come Morata, Dybala e Chiesa sa girare e variare nella zona offensiva. Può giocare sia centravanti che attaccante esterno, e in entrambi i casi tende ad accentrarsi. E' capace di giocare negli spazi stretti o a tutto campo. Carattere difficile? Non è vero, sfatiamo questa falsa convinzione che sia il nuovo Balotelli. Aveva bisogno di crescere, le due esperienze all'estero gli hanno fatto bene".