L’ex centrocampista dell’Inter, Gigi Di Biagio, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN, dove ha commentato quelle che sono state le stagioni precedenti dei nerazzurri.‘E' vero che fa venti punti in più l'Inter, ma non va bene quanto ha fatto l'anno scorso. Erano molto più importanti gli otto punti in più del Milan quest'anno che i venti in meno dell'Inter. Perché l'Inter è vero che ora vincerà lo scudetto, ma gli altri due anni uno lo ha buttato e l'altro ha fatto venti punti in meno’.