Luigi Di Biagio, allenatore della Spal, ha parlato così dopo la sfida contro la Juve a Sky Sport: "Innanzitutto devo fare i complimenti ai miei ragazzi. Perché contro avevamo la Juventus ed erra facile allungarsi e perdere fiducia. Ho visto una squadra viva che non sembra dimostrare i punti che ha. Abbiamo bisogno di punti, non speravo che oggi se ne potessero fare, ma non potevo chiedere di più. Il primo gol che subiamo è perchè vogliamo stare corti a centrocampo. Vogliamo questo e sappiamo che può succedere, qualcuno ha sbagliato una lettura. Secondo gol, i quattro dietro devono stare stretti e a centrocampo devono aiutare. Dobbiamo stare compatti con squadre di questo calibro. Abbiamo cambiato il modo di giocare dopo tanto tempo che la squadra era abituata a fare altro. In Valdifiori ho trovato l'uomo che mi serviva. Se riusciamo a giocare anche nelle partite più abbordabili, possiamo dare la nostra. Servono tre punti alla prossima giornata, solo con buoni risultati puoi dare seguito alle prestazioni"