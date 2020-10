Gigi Di Biagio, che lanciò Federico Chiesa in Under 21 e in Nazionale maggiore, ha parlato del nuovo acquisto bianconero a Tuttosport: "Federico era ed è il prototipo del giocatore moderno: ha fisicità, dribbling, tiro. A proposito di tiro: io stravedo per lui, ma dovrebbe e può fare più gol. Ora deve fare uno step ulteriore e ha la potenzialità per farlo. Deve semplicemente dimostrare sul campo tutta la sua potenzialità. Una potenzialità che finora non ha espresso a pieno, nonostante abbia già fatto tanto. Ruolo? Ogni allenatore ha le sue idee e le sue esigenze, legate a ciò di cui la squadra ha bisogno. Io lo vedo esterno offensivo in un 4-3-3 o in un 4-2-3-1. Gli serve la fascia in partenza come punto di riferimento, ma da lì può svariare e accentrarsi. E può giocare a destra e a sinistra. Io lo preferisco a sinistra. Ora deve essere forte soprattutto mentalmente".