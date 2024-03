Gigiai microfoni di TvPlay ha parlato della Juventus e di Massimiliano Allegri. Queste le sue parole:- "Vlahovic? Devi essere sotto tutti i punti di vista quando giochi per certe maglie: l’asticella si alza sempre. Bisogna crescere da questo punto di vista, perché è un potenziale campione. Chiesa? E’ un esterno, ha bisogno della linea. Anche se la cosa lampante è l’atteggiamento di Chiesa, non mi piace: c’è qualcosa che non torna. Intervento di Allegri a Sky? Non devi perdere le staffe, perché sei l’allenatore della Juve. Non può dire che il suo obiettivo è portare la Juve in Champions, perché è il minimo. I bianconeri non erano pronti per lo Scudetto, ma la Champions è davvero l’obiettivo minimo.Nella Juve di Allegri non c’è stata una crescita".