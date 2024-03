Marco, arbitro originario di Brindisi, è destinato a un nuovo periodo di stop tecnico in questa stagione. È quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la quale sottolinea che il direttore di gara, dopo l'incidente accaduto durante la partita Lazio-Milan, dove ha perso completamente il controllo del match con tre espulsioni tra i giocatori della Lazio e una rissa al termine della partita, sarà fermo per un mese su decisione del designatore arbitrale Gianluca Rocchi, il quale non è rimasto affatto soddisfatto della sua gestione della partita.Quest'anno, l'arbitro internazionale non è estraneo a controversie di rilievo: durante Juventus-Bologna non ha visto il rigore disu, e anche in quel caso è stato sospeso per un mese, tornando in campo dopo 36 giorni per dirigere Fiorentina-Cagliari. Anche questa volta, con la pausa delle nazionali in mezzo, il periodo di stop sarà lungo: Di Bello non arbitrà in Serie A per almeno tre giornate, per poi tornare in Serie B e potenzialmente essere considerato per un paio di partite meno importanti fino alla fine della stagione.