Continua a far discutere l'arbitraggio di Juve-Bologna e la Gazzetta dello Sport ne parla nuovamente nell'edizione odierna, in cui conferma che Di Bello e Fourneau, nonostante le parole di Gianluca Rocchi (designatore arbitrale), il quale aveva annunciato che non ci sarebbero stati provvedimenti drastici, saranno fermati per un ulteriore turno di campionato.