Vikash Dhorasoo, ex centrocampista di Milan e Lione e oggi attivo nella politica francese, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della partita di questa sera all'Allianz Stadium, che vedrà la Juventus chiamata a rimontare lo 0-1 patito all'andata (a fine febbraio) in Francia: "Il Lione, nonostante i mesi di stop, ha fatto il pieno di fiducia perdendo contro il PSG solamente ai calci di rigore in finale di Coppa di Lega. La Juventus invece ha faticato a vincere lo scudetto. Il divario tra le due formazioni si è ridotto".