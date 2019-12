Franco Collavino, direttore generale dell'Udinese, ha parlato a margine della cena sociale del club friuliano ai microfoni di TeleFriuli. Queste le sue dichiarazioni, riportate da UdineseBlog.it:



JUVE - "Siamo concentrati e determinati, e questo si è visto nelle due più recenti partite. Tutti siamo consapevoli delle difficoltà che incontreremo affrontando una grande squadra, ma di certo non partiremo da Udine sconfitti. I ragazzi onoreranno la maglia e sono sicuro che faremo una buona prestazione".



SQUADRA COMPATTA - "Sta per completarsi questa prima parte del campionato; abbiamo avuto delle difficoltà, ma siamo in crescita e nelle ultime gare abbiamo dimostrato concentrazione e determinazione. Trattasi di ingredienti essenziali da aggiungere a una buona preparazione durante il corso della settimana per ottenere dei risultati e per raggiungere la posizione di classifica che meritiamo".