"Sensi obiettivo dell'Inter? È cercato da grandi club, abbiamo tante richieste ma prima di darlo via ci pensiamo. Conte era qui e ho incontrato tutta l’Inter per vedere la nuova sede. Pinamonti e Traoré? No, assolutamente no​", così Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, ha parlato del futuro del mercato neroverde ai microfoni di Sky Sport. Escluso, dunque, il passaggio di Hamed Traoré dalla Juventus, in cui approderà in estate dall'Empoli, al Sassuolo in prestito, almeno per il momento.