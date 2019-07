Giorgio Perinetti, dg del Genoa, è intervenuto a Rai Sport: “Stiamo vedendo che la Juventus sta preparando un grande colpo difensivo come De Ligt, visto che l’età di Bonucci e Chiellini avanza. In più ci sono i giovani Demiral e Romero. La Juve si muove sempre con grande anticipo. Icardi? Quello tra l'Inter e Mauro Icardi finora è un braccio di ferro condotto con molta intelligenza e discrezione da tutte e due le parti, in questa fase, ma una soluzione si dovrà trovare: la rivalità con la Juventus è di campo, mentre sul mercato penso ci sia la necessità di trovare una soluzione opportuna per entrambi i club, quindi non escludo uno scambio di livello tra Inter e Juventus (con Paulo Dybala a Milano)".