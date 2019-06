Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ha parlato del futuro della Serie A ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni: "Se Conte può vincere non lo so, nelle altre sue esperienze l’ha fatto e l’ha fatto subito. E’ un grande ricercatore della vittoria attraverso la cura di tutti i dettagli, per l’Inter è un grande acquisto: con lui, Sarri e Ancelotti si restituiscono al nostro calcio grandi menti". Poi, sul futuro del Grifone: "Aspettiamo il presidente prima di decidere il futuro di Prandelli. Con Preziosi affronteremo il discorso futuro, a partire dall’allenatore. Prandelli ha un contratto ed è giusto un confronto appena Preziosi rimette piede in Italia. L’attuale allenatore ha un contratto, eventuali novità verranno valutate più avanti".