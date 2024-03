Konicome Radu. Dopo il classe 2002 rumeno, che poi a gennaio ha spiccato il volo passando al Tottenham, anche il giovane difensore belga è pronto a diventare a tutti gli effetti del, dato che a breve per il club rossoblù scatterà l'obbligo di riscatto (mancano solo due presenze da almeno 45 minuti ciascuna per renderlo effettivo). Lo riportano i colleghi di Calciomercato.com, secondo cui il Grifone è certo di aver vinto un'altra scommessa con il (quasi ex) giocatore dellaed è pronto a versare gli 8 milioni di euro più bonus pattuiti a suo tempo.