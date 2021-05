Andrea Pirlo ha preso Adrien Rabiot come esempio positivo: "Devono fare tutti come lui", ha detto l'allenatore nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan. Uno scontro diretto per la qualificazione in Champions League nel quale il francese partirà da titolare, l'ex Psg è stato premiato per come è entrato nella vittoria con l'Udinese di una settimana fa nella quale ha messo in campo carattere e voglia di non mollare mai fino alla fine. Pirlo ha sempre avuto fiducia in Rabiot, considerato un po' il suo nuovo pupillo.