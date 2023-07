Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il fantasista dell'Udinese Deulofeu ha annunciato che non sarà presente nella prima giornata di campionato, in programma contro la Juventus.'Non vedo l’ora di tornare in campo, ho avuto qualche infortunio ma sto facendo tutto per essere disponibile e allenarmi con la squadra. Sto meglio di prima, ho superato un periodo un po’ difficile. Sento che il corpo vuole tornare ma non per l’inizio del campionato. Ho bisogno di un po’ di più ma credo sarà presto'