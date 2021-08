L'attaccante dell'Udineseha parlato nel post partita di Udinese-Juventus ai microfoni di DAZN. Ecco le dichiarazioni del numero 10 friulano, autore del secondo gol dei padroni di casa:- "Non siamo partiti bene, e contro le grandi squadre non si può sbagliare. Poi siamo riusciti a fare due gol: la prossima dobbiamo giocare tutta la partita come questo secondo tempo".- "Soprattutto nel secondo tempo abbiamo pressato di più così la Juve ha commesso qualche errore in più".- "Il tempo dirà dove possiamo arrivare, noi nello spogliatoio ci crediamo e diamo il massimo in campo. Ho sofferto tanto, ma adesso posso sorridere in campo e divertirmi".